Москва, 3 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Российский гражданин Кирилл Суслов, обвиняемый в государственной измене, помещён под стражу по решению суда. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

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Суслова задержали следователи ФСБ, они просили суд о помещении его под стражу. Ходатайство следствия суд удовлетворил 29 ноября.

ФСБ также предъявила Суслову обвинение по статье 275 УК РФ, «Государственная измена». Он арестован на два месяца, до 29 января 2022 года, сообщили в суде ТАСС.

Материалы уголовного дела засекречены. Обвиняемому по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.