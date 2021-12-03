Багдад, 3 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на деревню Хадер-Хайджа в Иракском Курдистане. Об этом 3 декабря сообщает курдский телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на свой источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным журналистов, в результате нападения погибли как минимум 13 человек, включая мирных жителей и бойцов местного ополчения.

Как сообщил источник телеканала в правительстве региона, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на мирный населённый пункт. Силы ополчения выдвинулись на место событий, но попали в засаду боевиков.

Отмечается, что нападение произошло в горном районе Махмур, который спящие ячейки террористов используют в качестве укрытия.