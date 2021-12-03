Москва, 3 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В декабре традиционно наблюдается всплеск спроса на продукты питания, которые жители России предпочитают видеть на праздничном столе. Декабрь всегда был самым загруженным месяцем и для ретейла, и для дистрибьюторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Главторг» Карен Налбандян.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мандарины в продуктовом магазине

«Сегодня рост цен связан не только с высокими затратами на такие продукты как мандарины, деликатесы и шоколадные изделия, но с ценовой политикой ретейлеров и отдельных производителей, диктующих продавцам свои цены.

Но в результате повышенного спроса все участники цепочки поставок всегда в плюсе: практически весь товар скупают, на складе запасы не задерживаются.

Страдают не только любители мандаринов. Так, за несколько дней до Нового года резко дорожают шампиньоны, вместо 200 рублей — до 400 рублей и выше за килограмм. То есть больше чем в два раза.

В среднем в предновогодний месяц цены в 2021 году на ключевые товары новогоднего стола, в который входят конфеты, шоколадные наборы, шампанское и мясные деликатесы, могут подрасти на 20−25% как минимум.

Поставщики шоколада и другой кондитерской продукции отмечают более активные заказы со стороны мелких оптовиков и ретейлеров. Это также объяснимо: сладкие подарки покупают родительские комитеты в детских садах и в начальной школе, предприятия для детей сотрудников, муниципалитеты для проведения больших городских мероприятий, торговые сети.

Если говорить о последних, то они пользуются всевозможными хитростями мерчендайзинга. Например, украшают стенды со сладкими подарками, делают их заметными, яркие коробки привлекают детей и, соответственно, взрослых. Очень высокий спрос, который умело регулируют «желтыми ценниками».

Снизятся цены на праздничные продукты или нет в январе, покажет время. Если запасов закупленного окажется больше ожидаемого, цены могут снизиться, чтобы сети успевали реализовать продукцию.

Ретейл давно и успешно «обкатал» в своей работе все механизмы маркетинга и рыночной экономики, капитализация крупнейших публичных участников рынка в России, вполне вероятно, продолжит расти и в наступающем 2022 году», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом в России отмечен рост цен на мандарины. За год цена прибавила 25%.

Читайте также: В преддверии Нового года в России подорожали мандарины