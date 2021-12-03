Черкесск, 3 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела о смерти ребенка, которая произошла во время катания на лошади летом 2021 года. Прокат лошадей организовал местный житель, не имея прав на предоставление услуг туристам. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили 3 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Верхом на лошади

Как установлено в ходе расследования, 24 июля 2021 года 45-летний житель станицы Зеленчукской организовал конный прокат в курортном поселке Архыз. Воспользовавшийся услугами проката мальчик упал с лошади и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Дело передано в суд, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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