Москва, 3 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Город Севастополь достиг коллективного иммунитета к COVID-19, об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова 3 декабря.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации в Севастополе

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Она сообщила, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на данный момент составляет 80,8%.

Уровень коллективного иммунитета 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, республики Тува и Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва. Уровень коллективного иммунитета в целом в РФ составляет 53,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 3 декабря впервые за много дней суточный показатель заражения коронавирусом составил менее 200 человек. По данным правительства региона, в городе-герое на утро 3 декабря сделал прививку от коронавируса 249 181 человек, второй этап вакцинации прошли 222 806 жителей региона.