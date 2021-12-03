Берлин, 3 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Работники колумбийского аэропорта обнаружили в чемодане сотни тарантулов. Двое задержанных немцев заявили, что брали их с собой в исследовательских целях. Об этом сообщило немецкое агентство DW 3 декабря.

Колумбийские власти изъяли сотни пауков, которые, как утверждается, были незаконно ввезены в страну.

Министерство окружающей среды Колумбии сообщило, что двое немцев были задержаны в международном аэропорту Эльдорадо в Боготе с 232 тарантулами, одним скорпионом, девятью яйцами пауков и 67 тараканами в пластиковых контейнерах.

Обвиняемые утверждают, что перевозили существ в академических целях, однако, по словам властей, у них с собой не было специального разрешения на ввоз опасных насекомых.

«Это второй случай менее чем за три месяца, когда в аэропорту Эльдорадо были изъяты дикие насекомые. В течение текущего года мы уже обнаружили более 11 000 образцов по всему городу. Еще раз, диким насекомым всегда будет лучше на свободе и дома», — заявила министр окружающей среды Колумбии Каролина Уррутия в своем посте в Twitter.

Насекомые были переданы в правительственный центр, где эксперты оценили находку и выяснили, можно ли их освободить.

Ранее в текущем году двое немцев, один поляк и один венесуэлец были пойманы, предположительно, при перевозке девяти образцов тарантулов из Колумбии, им было предъявлено обвинение.