Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Шведская группа ABBA представила новую песню под названием Little Things («Мелочи»). Композиция доступна на цифровых площадках с 3 декабря.

Группа ABBA Скриншот с YouTube

Вместе с рождественским треком вышел и клип на него. За первые три часа после публикации видео посмотрели более 65 тыс. человек.

Добавим, что композиция Little Things не вошла в последний альбом группы под названием Voyage. Это было сделано специально — все средства от покупки сингла пойдут на благотворительность в фонд защиты детей.

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