Стокгольм, 3 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Шведская группа ABBA представила новую песню под названием Little Things («Мелочи»). Композиция доступна на цифровых площадках с 3 декабря.

Скриншот с YouTube Группа ABBA

Вместе с рождественским треком вышел и клип на него. За первые три часа после публикации видео посмотрели более 65 тыс. человек.

Добавим, что композиция Little Things не вошла в последний альбом группы под названием Voyage. Это было сделано специально — все средства от покупки сингла пойдут на благотворительность в фонд защиты детей.