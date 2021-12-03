Вена, , 17:22 — REGNUM Правящая народная партия выбрала министра внутренних дел вместо Александра Шалленберга в качестве лидера партии. Ожидается, что Нехаммер станет следующим канцлером Австрии. Об этом сообщило немецкое агентство DW 3 декабря.

3 декабря правящая народная партия Австрии избрала министра внутренних дел Карла Нехаммера главой партии и следующим австрийским канцлером. Решение было принято на встрече высшего руководства правоцентристской партии в Вене.

Назначение Нехаммера произошло через день после того, как нынешний глава партии Себастьян Курц, замешанный в коррупционном скандале, заявил, что уходит в отставку.

Это побудило Александра Шалленберга, который был назначен канцлером в октябре текущего года, уйти со своей должности, чтобы пост канцлера и главы партии мог занимать один человек.

Будучи министром внутренних дел, Нехаммер являлся сторонником жесткой линии Курца в отношении иммиграции.