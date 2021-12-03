Калуга, , 15:16 — REGNUM Прокуратурой Калужской области в 2021 году выявлено свыше тысячи нарушений закона при реализации национальных проектов, сообщили 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Нарушения строительства Центра культурного развития выявлены в посёлке Ферзиково Prokuror-kaluga.ru

Устранение данных нарушений способствует своевременному и качественному выполнению мероприятий национальных проектов. Так, Управлением Федерального казначейства и антимонопольным органом Калужской области проведено более 85 проверок, по результатам которых установлены нарушения закона при реализации нацпроектов. Среди них — выявленная ситуация по одностороннему расторжению контракта с подрядчиком, который не приступил к выполнению работ по строительству дома культуры в Перемышльском районе. Приняты меры направленные на включение подрядной организации в реестр недобросовестных подрядчиков.

Детально проанализированы причины имеющихся предпосылок к несвоевременному выполнению мероприятий нацпроектов. В целях устранения срыва реализации национальных проектов надзорные ведомством выработаны механизмы межведомственного взаимодействия, направленные на повышение эффективности работы в рассматриваемой сфере.

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