Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В новогодний период мукомольным предприятиям Санкт-Петербурга заранее заготовленного запаса зерна хватит на 47 дней работы. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

suraj Пшеница

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, резкий рост цен на зерновые культуры, а также тарифы на перевозку зерна железнодорожным транспортом, ГУПом «Продовольственный фонд» выполнены в полном объёме требования постановления Правительства Санкт-Петербурга по формированию регионального продовольственного фонда», — пояснил заместитель председателя комитета Алексей Яковлев.

Запас зерна формируют для исключения нехватки сырья из-за низкого урожая, что в последующем может вызвать дефицит продуктов для переработки. В этом году в Петербурге такой запас сформирован «Продовольственным фондом» в объеме 74 тыс. тонн. По оценкам комитета, этого должно хватить на 47 дней.

Отметим, необходимый запаса зерна для «Продовольственного фонда» установлен в размере 70,5 тыс. тонн. В Санкт-Петербурге этот норматив превысили на 3,5 тыс. тонн, что способствует более комфортной работе мукомольных предприятий города.