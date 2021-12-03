Сухой Лог, Свердловская область, 3 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту поражения девочки электрическим током. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

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Оно заведено по факту причинения смерти по неосторожности. Также свою проверку проводит прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что трагедия произошла 1 декабря в Сухоложском районе. Пятилетнюю девочку забрал отец из детского сада. А уже жома девочку смертельно ударило током. Глава семьи в это время спал пьяный в соседней комнате.

«Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета», — отметил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, девочка сломала розетку и взяла оголённые провода в руки. Её мать в это время была на работе. ребёнок погиб на месте.