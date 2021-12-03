Берлин, , 17:18 — REGNUM 101-летний обвиняемый заявил, что во время Второй мировой войны он работал на небольшой фабрике, а затем на ферме. Он отрицает, что когда-либо совершал преступления в концентрационном лагере Заксенхаузен. Об этом сообщило немецкое агентство DW 3 декабря.

101-летний мужчина, обвиняемый в том, что он был охранником в концентрационном лагере Заксенхаузен, выступил впервые с начала судебного разбирательства.

В заявлении, зачитанном его адвокатом, Йозеф С. заявил, что он являлся рабочим на фабрике и ферме, но точно не солдатом СС, который убивал тысячи заключенных в период с 1941 по 1945 год, как утверждает обвинительная сторона.

Он сообщил суду, что работал в небольшой компании, производившей запчасти для нацистского режима, прежде чем отправиться работать на крупную ферму в северной Германии. Когда председательствующий судья спросил, работал ли мужчина когда-нибудь в нацистской форме, он ответил отрицательно.

Томас Вальтер, представитель обвинения, назвал историю обвиняемого «неправдоподобной» и «несоответствующей реальности».

Немецкие прокуроры опирались на экспертные свидетельства историков, а также на документы из первоисточников, которые показывают, что человек с тем же именем и местом рождения, что и обвиняемый, числился охранником СС в лагере Заксенхаузен.

Врачи заявили, что мужчина, чье полное имя не разглашается из-за немецких правил конфиденциальности, лишь частично пригоден для того, чтобы предстать перед судом: судебные заседания ограничены по времени двумя с половиной часами.

В последние годы Германия спешит добиться того, чтобы все живые участники нацистской машины смерти были привлечены к ответственности.