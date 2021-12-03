Чита, 3 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 88 990 (+325 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 75 282 пациента (+474 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1952 человек (+9 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 183 находятся в тяжёлом состоянии (+3 за сутки), 63 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+21 за сутки).

Несмотря на ухудшение статистики, в Забайкальском крае введены карантинные послабления.

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