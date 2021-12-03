Тбилиси, 3 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии в ноябре в годовом исчислении составил 12,5%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 3 декабря на сайте организации.

Инфляция

Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем повысились на 17% (в октябре — на 18,4%), что увеличило уровень инфляции на 5,35 процентных пункта.

Цены на транспортные услуги в стране в среднем выросли на 20,2% (в сентябре — 19,6%), что увеличило уровень инфляции на 2,5 процентных пункта. Также значительно выросли цены на услуги ЖКХ (11,5%), мебель и бытовую технику (11,6%) и на обслуживание в ресторанах и гостиницах (10,9%).

Напомним, в Грузии с марта 2021 года уровень годовой инфляции не опускается ниже 7%. В государственном бюджете на текущий год плановый уровень инфляции составляет 3%.