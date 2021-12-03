Москва, 3 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Перед Новым годом в России отмечен рост цен на мандарины. Средняя цена за 1 кг мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год она выросла на 25%, передают РИА Новости со ссылкой на экспертов, изучивших средние цены продаж несетевой розницы в ноябре 2020-го и 2021-го.

Мандарины

По данным Руспродсоюза, сейчас оптовые цены колеблются от 80 до 138 рублей за 1 кг и в среднем составляют 110 рублей (в ноябре 2020-го — 90 рублей). Исполнительный директор «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков пояснил, что, рост цен на мандарины связан с сокращением поставок из Турции и удорожанием логистики.

Наиболее высокая цена в регионах России на мандарины зафиксирована в Камчатском крае — 334 руб., самая низкая в Краснодарском крае — 106 руб.

Самые дорогие мандарины поставляются в Россию из Перу (в среднем 269 руб. за 1 кг), самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 руб.). Мандарины из Марокко стоят 183 рубля, из Египта — 175 руб., из Турции и Ирана — 152 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, объём экспорта мандаринов, выращенных в Грузии в текущем сезоне, вырос вдвое в сравнении с показателями прошлого года.

Читайте подробнее: Объём экспорта мандаринов из Грузии вырос вдвое