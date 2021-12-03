Киев, 3 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Об отказе Киева от планов по вступлению в Североатлантический альянс не может быть речи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Украина категорически отказывается от любых обязательств отказаться от своего вступления в НАТО и любых других «гарантий», требуемых Россией», — подчеркнул глава украинского МИД, слова которого приводит AFP.

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Кулеба добавил, что Соединённые Штаты и их союзники отвергли сформулированные Москвой требования для снижения напряжённости на украинских границах. Именно этого требует Киев, сказал министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД альянса в Риге 30 ноября заявил, что Украина имеет право на получение членства в Североатлантическом альянсе, но для окончательного решения вопроса о членстве необходим консенсус всех стран блока. При этом он также заявил, что Россия вмешиваться в этот процесс не может.