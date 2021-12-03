Президент Узбекистана 5-6 декабря посетит Казахстан с госвизитом
Ташкент, 3 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5−6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«В соответствии с программой пребывания в городе Нур-Султане состоятся встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в повестку дня включены актуальные вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов кооперации в разных отраслях экономики, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.
Кроме того, лидеры Узбекистана и Казахстана обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.
«По итогам саммита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, отмечается в сообщении, в преддверии визита в Нур-Султане также пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей двух стран.