Ташкент, 3 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5−6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

«В соответствии с программой пребывания в городе Нур-Султане состоятся встречи и переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестку дня включены актуальные вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов кооперации в разных отраслях экономики, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, лидеры Узбекистана и Казахстана обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.

«По итогам саммита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается в сообщении, в преддверии визита в Нур-Султане также пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей двух стран.