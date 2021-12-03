Иерусалим, 3 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. У Ирана никогда не будет ядерного оружия, пообещал глава службы внешней разведки Израиля Давид Барнеа. Соответствующее заявление он сделал на церемонии в честь отличников службы «Моссада», в которой приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр страны Нафтали Беннет. Об этом сообщают «Вести Израиль» 2 декабря.

Torsten Иран и Израиль

Барнеа отметил, что если страна действительно не собирается разрабатывать ядерное оружие, ей не понадобятся три ядерных реактора с тысячами работающих центрифуг, а для гражданских целей не требуется обогащать уран до 60%.

Барнеа, ссылаясь на попытки возобновить ядерную сделку, также выразил надежду, что до «плохого соглашения» между Ираном и мировыми державами дела не дойдет.

«Иран стремится к региональной гегемонии, ведет террористическую деятельность, которую нам приходится ежедневно предотвращать по всему миру, постоянно угрожает стабильности на Ближнем Востоке. Поэтому мы держим глаза открытыми и уши востро. Мы готовы и вместе с нашими коллегами в службах безопасности сделаем все, чтобы отдалить иранскую угрозу от Израиля. У Ирана не будет ядерного оружия. Ни в ближайшие годы, никогда. Я это обещаю. Моссад это обещает», — сказал Барнеа.