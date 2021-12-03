Салехард, 3 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанут жители Салехарда за незаконный лов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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По версии дознания, в августе 2021 года двое салехардцев на реке Обь, с использованием сетей и моторной лодки незаконно выловили рыбу чир в количестве 73 особи, чем причинили государству ущерб на общую сумму более 260 тыс рублей.

Мужчины обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

В ходе расследования дела лодка с подвесным мотором изъята. Дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Приморье в ходе недавней операции «Путина» возбуждено 77 уголовных дел о незаконной добыче краба и рыбы породы лососевых.