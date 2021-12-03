Волгоград, 3 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Оперативным бригадам компании «Россети Юг» удается подключать жилье и соцобъекты Дзержинского района Волгограда к электроэнергии посредством резервных схем. Как пояснили в компании, они понадобились после произошедшего локального ограничения подачи электроэнергии в связи с технологическим нарушением на подстанции.

Россети

В данные минуты энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов было принято решение использовать возможности, которые предоставляют мобильные резервные источники питания.

Напомним, специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» работают в режиме повышенной готовности, чтобы быстрее восстановить энергоснабжение потребителей. В ходе работ усиленно контролируется функционирование объектов из состава электросетевого комплекса. До восстановления стационарного энергоснабжения специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» будут обеспечивать работу котельных в этом районе города посредством мобильных электрогенераторов. Энергетики надеются возобновить подачу ресурсов абонентам в ближайшее время.

Ситуацию, которая возникла в связи с необходимостью восстановления подачи электроэнергии на социальные объекты и в жилые дома жителей Волгограда, контролируют все профильные службы.