Москва, 3 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В государственной корпорации «Роскосмос» рассчитывают, что глава Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в 2022 году посетит Россию. Об этом 3 декабря сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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«Надеемся, что организуем встречу (с гендиректором российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным — ред.) в 2022 году», — приводит его слова в ответ на вопрос о том, возможен ли в Россию визит главы NASA.

При этом ранее предполагалось, что Рогозин проведёт первую личную встречу с Нельсоном на Международном конгрессе астронавтов в Дубае в конце октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что на 27 декабря намечен запуск британских спутников связи OneWeb.