Ярославль, 3 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Скоростных электропоездов «Ласточка», следующих по маршруту Москва — Ярославль — Кострома станет в два раза больше. О запуске второй пары сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru «Ласточка»

Электропоезд, останавливающийся в том числе в Ярославле, начал выполнять регулярные рейсы с 17 июля 2020 года. Часть билетов на него стабильно приобретают ярославцы.

Вторая пара начнёт курсировать по маршруту с 12 декабря. Остановки останутся прежними — в Ростове, Ярославле и Нерехте.

Из Москвы новые «Ласточки» будут ежедневно в 6:25. Прибытие в Ярославль — в 9:24. В обратную сторону электропоезд будет отправляться в 19:19, а прибывать в столицу в 22:15. Время в пути займёт 2 часа и 56 минут.