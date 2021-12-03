Грозный, 3 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Чечне вручили ключи от новых автомобилей «Мерседес» троим бойцам смешанных единоборств. Среди награжденных за свои спортивные успехи Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев и Рустам Керимов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Значок Мерседес

«Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов выполнил почётную миссию — передал три автомобиля «Мерседес» от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова бойцам UFC Хамзату Чимаеву, Магомеду Анкалаеву и экс-чемпиону Лиги АСА Рустаму Керимову», — написал чеченский лидер.⠀Награждение состоялось в ходе праздничного ужина, который был дан в доме торжеств «Бенефис». На нем присутствовали спортсмены из клуба «Ахмат». В ходе встречи Рамзан Кадыров пожелал всем участникам мероприятия «красивых и ярких выступлений в октагоне».

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