Дубай, ОАЭ, 3 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Новые соглашения с ретейлерами и производителями о сдерживании цен на продовольствие России пока не нужны. Об этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил 3 декабря в кулуарах Национального дня РФ на выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.

Nedelya40.ru Цены на продукты

Отвечая на соответствующий вопрос, Евтухов сообщил, что в планах министерства таких соглашений нет. В настоящее время, считают в Минпромторге, работа с производителями продуктов питания и с торговыми сетями сложилась достаточно эффективно.

«Сети очень ответственно подходят — минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речи не идёт», — сказал замминистра ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года действовало соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. В марте правительство продлило соглашение по сахару до 1 июня, а по маслу — до 1 октября 2021 года.

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