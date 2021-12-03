Приштина, , 16:35 — REGNUM В офисе Косово по благому управлению 3 декабря рассказали о том, что 2022 год был объявлен годом лиц с ограниченными возможностями.

Школьники-инвалиды Цитата из х∕ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью этой меры стало предоставление равных возможностей всем гражданам республики.

Глава офиса по благому управлению при офисе премьер-министра Альбина Курти Хабит Хайредини сообщил о планируемых календарных мероприятиях, посвященных устранению препятствий для лиц с ограниченными возможностями во всех сферах деятельности.

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