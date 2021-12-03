Приштина, 3 декабря 2021, 16:35 — REGNUM В офисе Косово по благому управлению 3 декабря рассказали о том, что 2022 год был объявлен годом лиц с ограниченными возможностями.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью этой меры стало предоставление равных возможностей всем гражданам республики.
Глава офиса по благому управлению при офисе премьер-министра Альбина Курти Хабит Хайредини сообщил о планируемых календарных мероприятиях, посвященных устранению препятствий для лиц с ограниченными возможностями во всех сферах деятельности.
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