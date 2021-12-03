Приштина, Сербия, 3 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В офисе Косово по благому управлению 3 декабря рассказали о том, что 2022 год был объявлен годом лиц с ограниченными возможностями.

Цитата из х∕ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия Школьники-инвалиды

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью этой меры стало предоставление равных возможностей всем гражданам республики.

Глава офиса по благому управлению при офисе премьер-министра Альбина Курти Хабит Хайредини сообщил о планируемых календарных мероприятиях, посвященных устранению препятствий для лиц с ограниченными возможностями во всех сферах деятельности.