Вена, 3 декабря 2021, 14:29 — REGNUM Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, избранный новым лидером Австрийской народной партии и кандидатом на пост нового канцлера республики, предложил кандидатуру Александера Шалленберга на должность министра иностранных дел.

Австрия
Австрия
«Министерство иностранных дел займёт человек, который, на мой взгляд, был выдающимся министром иностранных дел и снова им будет — Александер Шалленберг», — сказал Нехаммер журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Себастьян Курц ушёл с поста канцлера Австрии из-за подозрений в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Его пост временно занял бывший министр иностранных дел Александр Шалленберг.

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