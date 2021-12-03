Вена, 3 декабря 2021, 14:29 — REGNUM Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, избранный новым лидером Австрийской народной партии и кандидатом на пост нового канцлера республики, предложил кандидатуру Александера Шалленберга на должность министра иностранных дел.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Себастьян Курц ушёл с поста канцлера Австрии из-за подозрений в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Его пост временно занял бывший министр иностранных дел Александр Шалленберг.
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