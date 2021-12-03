Рим, 3 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Власти Италии вечером 2 декабря арестовали 36-летнюю албанку Йону М., известную как «госпожа наркотиков». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Fabio Visconti Маттео Сальвини

По версии следствия, подозреваемая хранила у себя дома 450 кг наркотиков. Женщину выдал ее собственный 45-летний муж, сообщивший в полицию об ограблении. По прибытии было сразу же обнаружено 80 кг наркотика.

Официальное занятие женщины было связано со строительством, она была известна как сторонница партии Лига Севера.

Женщина публиковала фото с бывшим премьер-министром Италии Маттео Сальвини, а также регулярно выступала в социальных сетях против вакцинации от коронавируса.