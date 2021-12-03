Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM В Свердловской области проводят доследственную проверку по факту гибели ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе областного СКР.

Инцидент произошел в Сухоложском районе 1 декабря 2021 года. По предварительным данным, девочка сломала настенную розетку и взяла в руки оголённые провода. От полученного удара током ребёнок скончался на месте. Во время происшествия в доме находился отец девочки, а мать была на работе.

Сотрудники областного СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.