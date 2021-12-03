Брюссель, , 14:26 — REGNUM Недавнее назначение в Верховный суд Грузии четырёх новых судей противоречат обязательствам, которые ранее на себя взяла «Грузинская мечта». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних связей.

Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе Sebastien Bertrand

«В среду парламент Грузии подтвердил назначение бессрочно четырёх судей Верховного суда. Такие назначения, осуществляемые до устранения недостатков, существующих в процессе представления судей, противоречат рекомендациям БДИПЧ / ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы», — говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что «Мечта» 19 апреля заключила соглашение с оппозиционными партиями. В нём среди прочих было обязательство не назначать новых членов Верховного суда до проведения судебной реформы.

В ЕС отметили, что финансовая помощь будет поступать в Грузию в зависимости от того, как в стране будут продвигаться реформы.

Стоит отметить, что законопроект о судебной реформе, которая должна сделать суды в Грузии независимыми, внесён в парламент республики летом текущего года. Для его принятия требуется поддержка конституционного большинства депутатов. Между «Мечтой» и оппозиционными партиями сложились напряженные отношения, большинство оппозиционных народных избранников не посещают парламент.