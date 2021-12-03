Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. О плохой работе коммунальщиков по уборке снега и наледи петербуржцы смогут сообщать, отправляя письма в адрес жилищной инспекции на электронную почту. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Уборка снега

Однако отправление жалоб по электронной почте — последняя инстанция по регулированию процесса уборки снега. В первую очередь петербуржцы могут способствовать уборке территорий возле своих домов, своевременно освобождая проезжую часть и дворовые территории от транспортных средств.

Если снег и другие последствия непогоды, так и остаются неубранными, то граждане могут обратиться в свою управляющую компанию для решения этого вопроса. В противном случае, можно позвонить на горячую линию администрации района и описать ситуацию. И только в случае, если ранее указанными способами не удалось добиться результатов, жители могут написать письмо на адрес sneg@gzhi.gov.spb.ru. В письме необходимо указать адрес, управляющую организацию, дату и время факта выявления отсутствия уборки снега.

Напомним, петербургский «Мостотрест» также открыл горячую линию по приеме жалоб. Рассказать о неубранном снеге на мостах, в тоннелях и на территориях набережных города можно по телефону (812) 577−78−25.