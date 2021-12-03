Бухарест, , 14:25 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении дополнительно выделить около 500 миллионов евро на борьбу с распространением коронавируса. Об этом 3 декабря сообщило Румынское телевидение.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, указанные средства пойдут на закупку соответствующих вакцин и создание новых койко-мест в клинических центрах и больницах по всей стране. Кроме того, в рамках реализации правительственной программы планируется увеличить зарплаты и социальные выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами в инфекционных отделениях.

«В государственном бюджете есть необходимые для этого средства, и в будущем мы будем изыскивать финансовые возможности для увеличения расходов на сферу здравоохранения в целом», — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

По данным на 3 декабря число выявленных граждан Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,78 млн человек. Из них скончались 56 684 пациентов.