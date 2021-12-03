Майкоп, , 14:24 — REGNUM В столице Адыгеи встреча Нового года пройдет без традиционных массовых мероприятий. При этом создавать настроение жителям региона будет праздничное украшение Майкопа. Такое решение приняли в городской администрации в ходе совещания, посвященного подготовке к новогодним каникулам.

Новый год

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«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой майкопчанам необходимо ответственно отнестись к своему здоровью, воздержаться от организации массовых мероприятий в период новогодних каникул. Соблюдение ограничений поможет в борьбе с распространением заболевания», — цитирует пресс-служба администрации Юрия Томчака.

Что касается праздничного убранства города, то запланировано установить 20-метровую новогоднюю ель на площади Ленина в центре Майкопа. Кроме того, ёлки поставят и нарядят в городском парке, в поселке Родниковом, в микрорайонах Восход и Черемушки и на центральной площади в станице Ханской.