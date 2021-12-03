Тверь, 3 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, посвященные 703-й годовщине со дня духовного подвига небесного покровителя Верхневолжья святого благоверного князя Михаила Тверского пройдут в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Михаилу Тверскому. Тверь

День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского отмечается 5 декабря. Мероприятия, приуроченные к 703-й годовщине подвига святого, будут проходить в регионе в течение нескольких дней.

4 декабря в Тверском областном Доме народного творчества откроется областной Православный кинофестиваль «Колокол света», который в этом году посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и Михаилу Тверскому. В этот же день в 12:00 в Тверской областной научной библиотеки им. А.М.Горького будет представлена книга кандидата исторических наук, краеведа Галины Гадаловой «Небесные заступники Верхневолжья».

В День памяти святого благоверного князя 5 декабря в Воскресенском кафедральном соборе в Твери пройдет Божественная литургия, которую проведет митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Затем, в 12:00, состоится возложение цветов к Поклонному кресту Михаилу Ярославичу Тверскому в Городском саду Твери. В 13:00 у памятника князю на площади в честь его имени будет выставлен пост исторической памяти.

Тематические мероприятия — часы памяти, выставки детских рисунков, концерты и викторины — состоятся в учреждениях культуры Твери.

Также 5 декабря в ДК «Пролетарка» в 12:00 состоится концерт, в Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина пройдёт патриотический праздник «Михаил Тверской — небесный покровитель Твери».

В Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной 7 и 9 декабря состоится выставочно-просветительский проект «От Победы к Победам», в рамках которого пройдут циклы познавательных бесед — диалогов на базе выставки картины художника Николая Белова «Бортеневская битва». Картина иллюстрирует первую победу русских войск во главе с Михаилом Тверским в борьбе с монголо-татарами.

12 декабря в Тверской областной картинной галерее состоится открытая лекция на тему «Образ Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского». Она пройдет в Башне искусств Тверского Императорского дворца.