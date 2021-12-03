Москва, 3 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич ведет самостоятельную и независимую политику, и пока он находится во главе Сербии, эта страна будет сотрудничать с Российской Федерацией. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 3 декабря в Москве во время встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев и Александр Вулин

По словам Вулина, Сербия последовательно сохраняет свой статус военно нейтрального государства и никогда не станет платформой для ведения кампании против России и ее руководства во главе с президентом Владимиром Путиным.

Во время переговоров было отмечено, что «цветные революции» стали традиционным инструментом политики определенных центов влиятельных государств, которые под предлогом демократизации нарушают суверенитет ряда других стран. Поэтому свободные страны должны этому сопротивляться, говорится в сообщении МВД Сербии, опубликованному по итогам встречи Вулина и Патрушева.

Напомним, что в нескольких городах Сербии 27 ноября прошли демонстрации против строительства литиевого рудника на западе Сербии, который грозит уничтожить экологию этого региона. На 4 декабря намечены новые протесты. Ранее Вулин заявил сербским СМИ, что причина этих протестов не экологическая, а политическая, и что они направлены против действующих сербских властей.