Вена, , 14:21 — REGNUM Президиум Австрийской народной партии, которая является правящей в стране партией, избрал своим новым председателем и кандидатом на пост канцлера страны Карла Нехаммера. Об этом 3 декабря рассказал на пресс-конференции в Вене сам Нехаммер.

Флаг Австрии

«Я могу вам сообщить, что президиум партии сегодня единогласно назначил меня управляющим председателем партии, и я стал кандидатом на пост канцлера для консультаций с федеральным президентом. Для меня это большая честь», — сказал он.

Также Нехаммер уточнил, что Александер Шалленберг, являющийся канцлером Австрии в данный момент, должен стать новым министром иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Александер Шалленберг объявил о своей вероятной отставке с поста канцлера Австрии.