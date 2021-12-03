Чебоксары, , 14:20 — REGNUM В Чувашии сегодня, 3 декабря, потеплеет и начнёт таять снег. Ожидаются дожди, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Четвертое – оттепель… Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По его словам, 3 декабря вернётся оттепель, которая продержится сутки и температура может подняться до +3…+5 градусов. Однако омрачит тёплую погоду сильный ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. 4 декабря на фоне оттепели ожидаются дожди и мокрый снег, но затем ожидаемое понижение температуры может привести к гололедице на дорогах.

5 декабря вероятность осадков уменьшится и похолодает до −3…−5 градусов, 6 декабря ветер стихнет, но подморозит сразу до −10…−12 градусов.

7 декабря прогнозируются снегопады и метель, в Чебоксарах за сутки может выпасть свыше 5 сантиметров снега. Но уже 8 декабря вернётся дождливая погода, превращая сугробы в слякоть. 9 декабря ожидается «лёгкий морозец» и небольшой снег.

По предварительным расчётам, погода в Чувашии в ближайшую декаду будет на два градуса выше климатической нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: Оттепель в Чувашии сменится сильными морозами