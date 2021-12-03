Джакарта, , 14:19 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 3 декабря в Индонезии выявлено 4 257 243 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 328 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 105 680 человек.

В период со 2 по 3 декабря 2021 года в Индонезии зафиксировано 8 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 143 858 жителей Индонезии.

В Индонезии зафиксировано 7705 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 324 000 доз вакцины против коронавируса, произведенной компанией Janssen, от правительства Нидерландов.

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