Вена, , 14:19 — REGNUM Австрийскую народную партию (АНП) после окончательного ухода бывшего канцлера Себастьяна Курца из политики возглавит министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Такое решение было принято на заседании правления политического объедения 3 декабря. Об этом сообщает телерадиокорпорация ORF.

Флаг Австрии

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Нехаммер также станет новым канцлером Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Себастьян Курц ушёл с поста канцлера Австрии из-за подозрений в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Его место занял бывший министр иностранных дел Александр Шалленберг.

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В ноябре Национальный совет страны принял решение лишить бывшего канцлера депутатской неприкосновенности. Оно потребовалось для того, чтобы в отношении Курца следственные органы Австрии смогли продолжить дело о коррупции, в которой обвиняют политика. Курц заявил, что не возражает против расследования, так как считает обвинения в свой адрес беспочвенными.

2 декабря Курц, долгое время возглавлявший Австрийскую народную партию, заявил, что складывает свои полномочия.