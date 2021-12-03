Скопье, , 14:26 — REGNUM В международный аэропорт Скопье 3 декабря в 11:30 по местному времени прибыли тела 45 жертв ДТП в Болгарии.

Скорбь Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, продолжается выгрузка тел из самолета. Сообщается, что рейс задержался из-за плохой погоды в Софии.

В аэропорту останки встретила делегация из первых лиц государства и родственники погибших.

Напомним, 23 ноября в результате возгорания автобуса, возвращавшегося из Турции в Северную Македонию, погибли 45 человек, еще восемь ранены. Среди жертв 12 детей младше 18 лет, большая часть пассажиров автобуса была младше 30 лет.

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