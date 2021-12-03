Норильск, Красноярский край, 3 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя Норильска по обвинению в совершении преступлений террористического характера. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Дело против 47-летнего мужчины возбуждено по материалам, поступившим из регионального УФСБ. Норильчанин обвиняется по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Склонение лица к осуществлению террористической деятельности, оправданию и пропаганде терроризма»).

По версии следствия, мужчина являлся приверженцем радикального ислама и одобрял деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С августа по сентябрь 2021 года норильчанин через интернет отправлял со своего телефона знакомому мужчине текстовые сообщения, видео и фотоматериалы о действиях террористов. Эти сообщения он сопровождал своими комментариями о разделении им радикальных идей.

Обвиняемый склонял знакомого к размещению в интернете материалов, содержащих призывы к ведению террористической деятельности, оправданию и пропаганде террористической идеологии.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане с 2016 года за финансирование терроризма осуждены десятки человек.

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