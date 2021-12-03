Москва, , 14:14 — REGNUM Поверка QR-кода только в момент посадки на самолет (даже не при регистрации) — это стандартная международная практика, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Jet. Paris — AVIAV TM (Cofrance SARL — Nice, France) — компания-собственник самолетов HondaJet, к. э. н Виталий Архангельский.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Любого рода ограничения должны базироваться исключительно на санитарных подходах, а ни в коем случае не карательно-административных.

Особенно учитывая тот факт, что на протяжении пандемии медицинская наука не стоит на месте, а постоянно происходят новые вводные на базе новейших достижений медицинских исследований.

Не секрет, что многие авиационные компании (в том числе, которые управляют частными самолетами — джетами) не требуют предъявления QR-кода, а лишь соблюдение правил аэропортов вылета и прилета.

Исполнение этих правил обычно проверяют таможенные и пограничные власти, исходя из регламента, который меняется регулярно. Обычно это происходит каждого 1 и 15 числа месяца.

Использование частной авиации существенно упрощает процесс путешествий в условиях нынешних ограничений и, безусловно, снижает риск заражения.

В условиях пандемии коронавируса и увеличения общего количества рейсов, выполняемых частной авиацией, особенно на международных направлениях, стоимость частной авиации существенно снизилась.

Частная авиация стала доступной для массового туриста, особенно, если речь идет о поездках не одного человека, а групп или семей.

В этом случае путешествие сравнимо со стоимостью билета бизнес-класса, но с существенно меньшим количеством ограничений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ изменил позицию по вопросу проверки QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19, при продаже билетов на авиарейсы.

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