Таллин, , 14:12 — REGNUM

Таллин

Департамент полиции и погранохраны Эстонии совместно с военизированным ополчением «Кайтселийт» проведут в Таллине учения по охране и защите главного офиса Пыхьяской префектуры полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Учения под названием «Полярная звезда» пройдут в комплексе зданий префектуры на Пярнуском шоссе, 139.

«Мы постараемся сделать так, чтобы для клиентов и работающих в здании сотрудников привычный ритм был нарушен как можно меньше, но на входе в здание мы просим следовать инструкциям», — заявил руководитель учений со стороны департамента Михкель-Яагуп Лаатс.

Клиенты смогут попасть в здание через ворота номер 1 на улице Кохила, а в пятницу, 3 декабря, Пыхьяская префектура будет открыта для клиентов с 9 до 17 часов по местному времени.

По словам Лаатса, учения проходят ежегодно и помогают полицейским наладить взаимодействие с ополчением в качестве важного партнера по обеспечению безопасности. Он признал, что в ходе учений прорабатываются несколько сценариев защиты здания полиции.