Москва, , 15:15 — REGNUM Исполнитель Филипп Киркоров выпустил композицию под названием «Раненый». О выходе песни артист сообщил в личном Instagram-аккаунте 3 декабря.

Филипп Киркоров Serge Serebro

Композиция «Раненый» является официальным саундтреком фильма «Ёлки 8». Песня доступна для прослушивания на цифровых площадках с 3 декабря 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филипп Киркоров примет участие в съёмках новогодней комедии «Ёлки 8» вместе с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой и другими артистами. Премьера картины запланирована на 16 декабря 2021 года.

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