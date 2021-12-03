Москва, 3 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Исполнитель Филипп Киркоров выпустил композицию под названием «Раненый». О выходе песни артист сообщил в личном Instagram-аккаунте 3 декабря.

Serge Serebro Филипп Киркоров

Композиция «Раненый» является официальным саундтреком фильма «Ёлки 8». Песня доступна для прослушивания на цифровых площадках с 3 декабря 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филипп Киркоров примет участие в съёмках новогодней комедии «Ёлки 8» вместе с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой и другими артистами. Премьера картины запланирована на 16 декабря 2021 года.