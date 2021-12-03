Тбилиси, 3 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Проходной барьер на выборах в парламент Грузии составляет 5%, как в большинстве стран Евросоюза. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он ответил на призыв посла США в Тбилиси Келлли Дегнан снизить проходной барьер до 2%. Представитель Вашингтона заявили, что без широкого представительства партий в парламенте может сформироваться тирания.

«Барьер 2% или ниже действует только в двух странах-членах ЕС. Ни в одной из этих стран не формируется тирания. Я говорю вам это как эксперт. Разумеется, госпожа Келли не является экспертом», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что «Мечта» может согласиться на снижение барьера, если оппозиционные партии покажут готовность внести «позитивный вклад» в работу законодательного органа.

Стоит отметить, выборы 2020 года в парламент Грузии показали, что, если бы тогда временно не снизили процентный барьер, то все депутатские мандаты разделили бы «Мечта» и партия «Единое национальное движение». Благодаря снижению проходного барьера депутатские мандаты смогли получить девять партий.