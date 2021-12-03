Владикавказ, , 14:10 — REGNUM В Северной Осетии повысят заработную плату педагогам. Труд учителя будут оценивать по-новому уже с 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства образования региона. Инициатива повышения зарплаты принадлежит главе республики Сергею Меняйло. По его поручению в бюджете республики на будущий год на эти цели заложено более 329 млн рублей.

Зарплата Ника Егорова

Так, предполагается, что учителям будут выплачивать надбавки за стаж непрерывной работы и за выслугу лет. При непрерывном стаже от десяти до 15 лет сумма надбавки составит 10% от базового оклада, свыше 15 лет — 13%. Молодым учителям в возрасте до 35 лет при стаже работы от одного года до пяти лет будет выплачиваться 5% от базового оклада, от пяти до десяти лет — 7%.

Кроме того, будет предусмотрено повышение зарплаты учителям-методистам и учителям-наставниквм в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей и 7 тыс. рублей соответственно.