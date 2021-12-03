Кызыл, , 14:09 — REGNUM В столице Тувы Кызыле перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Собака Dineshraj Goomany

Мужчина держал у себя на участке трёх взрослых собак. При этом животные свободно могли выходить на улицу без поводков и намордников. В результате это привело к трагедии 1 марта 2021 года.

Вечером того дня три голодные собаки, по версии следствия, напали на шедшую по улице пьяную женщину, нанеся ей множественные рвано-укушенные раны и другие повреждения. Из-за обильное кровопотери потерпевшая скончалась в тот же день в больнице.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после нападения в городе были организованы проверки соблюдения правил содержания домашних животных. В частности, рейды прошли на территории левобережных дач, где и произошло резонансное происшествие, закончившееся гибелью женщины.

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