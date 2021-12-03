Льгов, Курская область, , 14:09 — REGNUM В городе Льгове Курской области 3 декабря около 12:00 загорелась кровля здания цеха «Сахарного комбината Льговский» на улице Заводской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь les_fendaillous

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, работники электрических сетей и медики. К тушению пожара приступили в 12:19, возгорание было локализовано в 12:41. Информации о пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 56 человек и 20 единиц техники. Причина пожара и размер причинённого им ущерба устанавливаются.